Тарпищев прокомментировал ситуацию с американской визой Кузнецовой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию с непредоставлением американской визы российской теннисистке Светлане Кузнецовой. Спортсменка была вынуждена отказаться от участия в турнире в Вашингтоне (США), действующей победительницей которого она является.

«Мы написали все необходимые письма, включая президенту ITF Дэвиду Хаггерти. Но обратной связи не получаем, ответа нет. Но мы не теряем надежды, что ситуация разрешится до начала US Open», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 29 июля по 4 августа.

В интервью «Чемпионату» на Уимблдоне Светлана так оценила возможность выступления на американских турнирах: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули».

Кузнецова не сможет защитить титул в Вашингтоне из-за проблем с визой