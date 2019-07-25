Тренер Потаповой: я хочу знать, что у Анастасии в голове, в сердце и в ногах

Йен Хьюз, тренер российской теннисистки Анастасии Потаповой, охарактеризовал свою подопечную и рассказал о тренерской философии.

«О ней как об игроке могу сказать, что она очень хороший юниор и она делает большие успехи на взрослых кортах. Она – боец. Это черта, которая мне импонирует. Невероятно конкурентоспособная. Это очень важно для игрока и для меня как для тренера, и Анастасия – хороший ученик. В этом её преимущество: она хороший ученик и никогда не сдаётся.

Она – настоящий боец. Она ненавидит проигрывать. Все девушки в туре, девушки, стоящие в топ-100, знают, что проигрывать тяжело и больно, но ты должен сосредоточиться на победе. Бывают разные ситуации, главное — войти обратно в игру.

Моя тренерская философия: корням надо расти, а крыльям летать. Для меня важно заложить в корни игры Анастасии способность играть на корте самой, в будущем. Девиз, который я говорю Насте? У меня их много. Больше всего я повторяю: «Голова, сердце, ноги». Потому что я хочу знать, что у неё в голове, в сердце и в ногах. Это те вещи, которые я не могу увидеть, поэтому мне нужно это от неё: «Голова, сердце, ноги», — цитирует Хьюза официальный сайт турнира в Юрмале.

Во втором круге соревнований в Юрмале Анастасия сыграет с Дианой Марцинкевич из Латвии.

Потапова одержала победу в первом круге турнира в Юрмале