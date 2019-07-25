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Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Юрмале

Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Юрмале
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Диану Марцинкевич, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с румынкой Патрисией-Марией Циг. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.

25 июля 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Юрмала. 2-й круг
Матч окончен
Диана Марцинкевич
223
Латвия
Диана Марцинкевич
Д. Марцинкевич
1 : 2
Анастасия Потапова
64
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
           
1 6 2
6 4 6
           
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