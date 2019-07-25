Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Юрмале
Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Диану Марцинкевич, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.
За выход в полуфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с румынкой Патрисией-Марией Циг. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.
На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.
25 июля 2019 года, четверг. 15:00 МСК
Юрмала. 2-й круг
Матч окончен
223
Диана Марцинкевич
Д. Марцинкевич
1 : 2
64
Анастасия Потапова
А. Потапова
|1
|2
|3
|
|1
|6
|2
|
|6
|4
|6
Тренер Потаповой: я хочу знать, что у Анастасии в голове, в сердце и в ногах
Потапова — о турнире в Юрмале: мне тяжело играть здесь
- 25 июля 2019
-
16:53
-
15:09
-
14:18
-
14:08
-
13:29
-
12:53
-
11:32
-
11:22
-
10:44
-
10:03
-
09:09
- 24 июля 2019
-
23:25
-
22:37
-
19:57
-
18:54
-
16:50
-
16:38
-
15:26
-
14:42
-
13:21
-
12:08
-
11:30
-
10:28
-
09:31
-
00:18
- 23 июля 2019
-
20:37
-
18:49
-
16:30
-
15:52
-
14:38
-
13:46
-
13:23
-
12:14
-
11:08
-
10:06
Партнерский контент