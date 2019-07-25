Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Юрмале

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Латвии Диану Марцинкевич, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 8 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Юрмале Потапова поспорит с румынкой Патрисией-Марией Циг. Турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.



На минувшей неделе Потапова в дуэте с соотечественницей Яной Сизиковой выиграла турнир в Лозанне.

Тренер Потаповой: я хочу знать, что у Анастасии в голове, в сердце и в ногах