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Кирьос зачеркнул слово «Новак» на футболке болельщика

Кирьос зачеркнул слово «Новак» на футболке болельщика
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос сделал очередной выпад в адрес серба Новака Джоковича. Один из болельщиков попросил уроженца Канберры поставить автограф на футболке. Однако Кирьос увидел, что на футболке написано «Новак», и маркером поставил большой крест на имени.

«Вот что я думаю о тебе и твоей футболке», — сказал Кирьос на видео, опубликованном в «твиттере» Филипа Фамы.

В мае Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о первой ракетке мира: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить».

24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 48-ю строчку.

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Ник ни на минуту не даёт забыть о себе. После Уимблдона он заскучал, занялся баскетболом и затроллил Кукушкина.
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