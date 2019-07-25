Eurosport c 2021 года перестанет транслировать «Ролан Гаррос» во Франции
Организаторы «Ролан Гаррос» сообщили, как распределят телеправа во Франции в 2021-2023 годах. Транслировать турнир будут France Télévisions (все, кроме матчей на корте Симоны Матье и вечерних сессий) и Amazon (матчи на корте Симоны Матье и вечерние сессии на корте Филиппа Шатрие). Полуфиналы и финалы покажут обе компании.
Следующий сезон станет последним, когда матчи Открытого чемпионата Франции будет освещать телеканал Eurosport. Он транслировал «РГ» на протяжении 27 лет.
В этом году австралийский теннисист Ник Кирьос отметился очередным эпатирующим заявлением. Во время тренировки на травяных кортах Уимблдона он раскритиковал другой турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Франции, назвав «Ролан Гаррос» отстоем.
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