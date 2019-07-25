228-я ракетка мира из России не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Юрмале

Россиянка Валентина Ивахненко, пробившаяся в основную сетку турнира в Юрмале (Латвия) через квалификацию, во втором круге проиграла румынке Ирине Баре со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 1:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.

26-летняя уроженка Ялты совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. В активе Бары 2 ошибки на подаче и 8 сделанных брейков. Кроме того обе спортсменки не выполнили ни одного эйса. Ранее теннисистки ни разу не встречались.

Напомним, в Юрмале продолжает выступать другая представительница России — Анастасия Потапова. В четвертьфинале соревнований она сыграет с румынкой Патрисией-Марией Циг.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.