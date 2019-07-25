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228-я ракетка мира из России не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Юрмале

228-я ракетка мира из России не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Юрмале
Теннис / WTA 0

Россиянка Валентина Ивахненко, пробившаяся в основную сетку турнира в Юрмале (Латвия) через квалификацию, во втором круге проиграла румынке Ирине Баре со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 1:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 4 минуты.

26-летняя уроженка Ялты совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. В активе Бары 2 ошибки на подаче и 8 сделанных брейков. Кроме того обе спортсменки не выполнили ни одного эйса. Ранее теннисистки ни разу не встречались.

Напомним, в Юрмале продолжает выступать другая представительница России — Анастасия Потапова. В четвертьфинале соревнований она сыграет с румынкой Патрисией-Марией Циг.

Грунтовый турнир с призовым фондом € 250 тыс. завершится 28 июля.

25 июля 2019 года, четверг. 17:05 МСК
Юрмала. 2-й круг
Матч окончен
Валентина Ивахненко
228
Россия
Валентина Ивахненко
В. Ивахненко
1 : 2
Ирина Бара
213
Румыния
Ирина Бара
И. Бара
1 2 3
           
6 6 6 1
7 8 3 6
           
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