Кузнецова сообщила, как консульство США отреагировало на пост о неполучении визы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о реакции консульства США на информацию, что у неё возникли проблемы с оформлением американской визы.
«Сложно сказать, в чём причина. Я с таким сталкиваюсь впервые. Всегда подавала документы на визу в Москве, и никаких проблем не было. С 16 лет всегда участвовала в турнирах в США. Не хочется давать этому какие-то трактовки. Я верю, что спорт далёк от политики.
Мне звонил Карен Хачанов, он вылетал тем же рейсом, которым хотела лететь на турнир и я. Поддерживал. Хотел лететь вместе.
Обращались в консульство, но получали тот же ответ: «Дело на рассмотрении». Я дошла до той грани, что у меня уже нет каких-то иллюзий. Хотя после сегодняшнего моего поста консульство написало: «Приносите паспорт». Но не знаю, что из этого получится», — цитирует Кузнецову «Р-Спорт».
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