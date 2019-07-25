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Кузнецова сообщила, как консульство США отреагировало на пост о неполучении визы

Кузнецова сообщила, как консульство США отреагировало на пост о неполучении визы
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о реакции консульства США на информацию, что у неё возникли проблемы с оформлением американской визы.

«Сложно сказать, в чём причина. Я с таким сталкиваюсь впервые. Всегда подавала документы на визу в Москве, и никаких проблем не было. С 16 лет всегда участвовала в турнирах в США. Не хочется давать этому какие-то трактовки. Я верю, что спорт далёк от политики.

Мне звонил Карен Хачанов, он вылетал тем же рейсом, которым хотела лететь на турнир и я. Поддерживал. Хотел лететь вместе.

Обращались в консульство, но получали тот же ответ: «Дело на рассмотрении». Я дошла до той грани, что у меня уже нет каких-то иллюзий. Хотя после сегодняшнего моего поста консульство написало: «Приносите паспорт». Но не знаю, что из этого получится», — цитирует Кузнецову «Р-Спорт».

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