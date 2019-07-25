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Белорусская теннисистка Саснович после Уимблдона рассталась с тренером

Белорусская теннисистка Саснович после Уимблдона рассталась с тренером
Теннис / WTA 0

Представительница Беларуси Александра Саснович после завершения Уимблдона отказалась продолжать сотрудничество с тренером Владимиром Платеником, информирует by.tribuna.com.

Под руководством словацкого специалиста уроженка Минска проработала около трёх месяцев.

«Саша подошла ко мне после матча с Симоной Халеп на Уимблдоне и предложила прекратить работать. Я согласился, потому что наше сотрудничество просто не складывалось.

Мы оба зарекомендовали себя в теннисном мире. Поэтому Саша подумала, что мы могли бы работать вместе. Но думаю, она привыкла тренироваться по-другому. Я уделяю больше внимания техническим аспектам. Она же любит выполнять большой объём работ.

На трёх первых турнирах я анализировал её игру. Она не играла плохо, но я видел некоторые технические ошибки. Плюс нам нужно было поработать над её физическими кондициями, что очень сложно делать в середине сезона. К сожалению, она проиграла обидные матчи, которые могла выиграть. И это не могло помочь нашей работе", – заявил Платеник.

На текущий момент Саснович занимает 42-е место в рейтинге WTA.

Халеп обыграла Саснович на Уимблдоне, отыгравшись с 2:5 во втором сете
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