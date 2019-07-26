Федерер сыграет в Аргентине впервые с 2012 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в ноябре в первый раз за последние семь лет вернётся в Аргентину.

Как сообщает Tennis World USA, 37-летний спортсмен проведёт выставочные матчи в Буэнос-Айресе. Это произойдёт в третью неделю ноября (предварительно — 20 числа). В это же время состоится финал Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания).

Поединки в Аргентине входят в турне 20-кратного победителя турниров «Большого шлема». 18 ноября он сыграет в Чили, а 23 ноября — в Мексике на крупнейшей в мире арене для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей. Таким образом, матч с участием Федерера может стать самым посещаемым в истории тенниса.

В число потенциальных соперников титулованного швейцарца входят аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.

Новый дом Федерера оценивается в $ 50 млн