Федерер сыграет в Аргентине впервые с 2012 года

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в ноябре в первый раз за последние семь лет вернётся в Аргентину.
Как сообщает Tennis World USA, 37-летний спортсмен проведёт выставочные матчи в Буэнос-Айресе. Это произойдёт в третью неделю ноября (предварительно — 20 числа). В это же время состоится финал Кубка Дэвиса в Мадриде (Испания).
Поединки в Аргентине входят в турне 20-кратного победителя турниров «Большого шлема». 18 ноября он сыграет в Чили, а 23 ноября — в Мексике на крупнейшей в мире арене для корриды, которая вмещает 41 200 зрителей. Таким образом, матч с участием Федерера может стать самым посещаемым в истории тенниса.
В число потенциальных соперников титулованного швейцарца входят аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.
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