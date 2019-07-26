Посольство России направило ноту протеста в США из-за ситуации с Кузнецовой

Посольство России в Соединённых Штатах Америки направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с ситуацией вокруг продления американской визы Светлане Кузнецовой для участия в турнире Citi Open, сообщается на странице дипломатического ведомства в социальной сети Facebook.
«Очередной жертвой „затянувшихся административных процедур“ при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне.
Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США.
Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий», — говорится в сообщении.
Кузнецова была вынуждена cняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа. В прошлом году Светлана стала победительницей этого турнира.
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