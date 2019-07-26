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Потапова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Юрмале

Потапова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Юрмале
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, посеянная на турнире в Юрмале (Латвия) под шестым номером, прокомментировала выход в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла представительницу Латвии Диану Марцинкевич со счётом 6:1, 4:6, 6:2.

«Во втором сете я потеряла контроль и начала играть очень эмоционально. После легко выигранного первого сета я расслабилась и заленилась. Что я действительно хочу сказать, так это спасибо своей команде, я знаю, некоторые ошибки были глупыми. Это станет для меня уроком», — цитирует Потапову официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал Потапова поспорит с румынкой Патрисией-Марией Циг.

«Она старше меня, но она хороший игрок. Я думаю, матч будет трудным. Я буду делать всё, что в моих силах, и увидим, что будет дальше», — сказала россиянка.

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