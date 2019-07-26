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Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в 1/4 финала турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Сегодня, 26 июля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Гамбурге (Германия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Австрии Доминик Тим, посеянный под первым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.

По личным встречам впереди Доминик — 2-0. В 2017 году Тим победил Рублёва на турнире в Вене, в 2018-м — на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили.

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