Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в 1/4 финала турнира в Гамбурге

Сегодня, 26 июля, состоится четвертьфинальный матч турнира в Гамбурге (Германия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Австрии Доминик Тим, посеянный под первым номером. Начало поединка запланировано на 14:00 мск.



По личным встречам впереди Доминик — 2-0. В 2017 году Тим победил Рублёва на турнире в Вене, в 2018-м — на «Мастерсе» в Монте-Карло.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в четвертьфинале турнира в Гамбурге.



Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.



Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили.

Тим рассказал, как собирается победить Рублёва в Гамбурге