Кузнецова — о статье «Чемпионата» про Шарапову: она меня буквально взорвала

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала своё возмущение статьёй о Марии Шараповой, опубликованной на «Чемпионате» 3 июля.
«Просто мне кажется, что это дикость. За рубежом, к примеру, таких вещей почти не происходит. На каких основаниях репортёр говорит великой теннисистке, что ей делать? Меня эта статья буквально взорвала. Задела своим неуважением к Марии лично и теннису в целом. Считаю, что этот писатель особыми достоинствами не обладает. Если ты патриот, то просто пожелай удачи и здоровья соотечественнице. Если же ты критикуешь, то готовься к тому, что тебе могут ответить.
Понимаю, когда подобные комментарии оставляют эксперты, сидящие дома на диване, но этот человек позиционирует себя как спортивный журналист. Хорошо, ты приводишь какие-то факты и, основываясь на них, проводишь анализ выступления, но ведь это не значит, что тебя кто-то наделил правом навязывать своё мнение другим.
Мне было обидно за Машу, и я ответила, но в целом стараюсь не читать подобного. Сколько ещё Шарапова будет продолжать карьеру? Это знает и чувствует только сама Маша. Никто не вправе советовать ей или подталкивать к этому решению. Если она чувствует в себе силы, то имеет полное право выходить на корт и биться.
Мне непонятно, почему о Марии такое говорить позволительно, а о Серене нет. Никто же не написал подобного об американке», — цитирует Кузнецову «RT на русском».
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