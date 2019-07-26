Директор турнира в Торонто: Надаль не уйдёт, пока не повторит рекорд Федерера

Директор турнира в Торонто Карл Хэйл предположил, что испанец Рафаэль Надаль не уйдёт из тенниса, пока не сравняется со швейцарцем Роджером Федерером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе Роджера 20 таких титулов, у Рафаэля — 18.
«Я слышал о том, что на юниорском уровне Роджер был очень талантлив. А впервые вживую я увидел Федерера в 2006 году. Он выигрывал один турнир „Большого шлема“ за другим. Я считал его невероятно талантливым, но не мог представить, что он выиграет 20 мэйджоров. Он продолжает всех удивлять. Роджер стал раньше принимать мяч, сменил ракетку. Он профессионал и настоящий посол тенниса.
Рафа Надаль столь же великий спортсмен, как Роджер. Невероятный боец. Он хочет быть величайшим теннисистом в истории. Надаль будет играть, пока не догонит Федерера по титулам на турнирах «Большого шлема». Пока у него на два меньше. У них с Роджером получилось величайшее противостояние, которое привлекло новых зрителей к нашему виду спорта», — цитирует Хэйла Tennis World USA.
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