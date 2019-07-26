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Рублёв обыграл лидера посева Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Рублёв обыграл лидера посева Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Австрии Доминика Тима, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Рублёв второй раз в карьере победил игрока топ-10. Ранее он обыгрывал девятую ракетку болгарина Григора Димитрова.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

За выход в финал Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили.

26 июля 2019 года, пятница. 14:10 МСК
Гамбург. 1/4 финала
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
0 : 2
Андрей Рублёв
78
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
6 3 6 5  
7 7 7 7  
           
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