Рублёв обыграл лидера посева Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Австрии Доминика Тима, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Рублёв второй раз в карьере победил игрока топ-10. Ранее он обыгрывал девятую ракетку болгарина Григора Димитрова.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в четвертьфинале турнира в Гамбурге.

За выход в финал Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.



Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили.