Рублёв обыграл лидера посева Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал турнира в Гамбурге (Германия), обыграв представителя Австрии Доминика Тима, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
Рублёв второй раз в карьере победил игрока топ-10. Ранее он обыгрывал девятую ракетку болгарина Григора Димитрова.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Тим в четвертьфинале турнира в Гамбурге.
За выход в финал Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини (3), либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили.
- 26 июля 2019
-
16:15
-
14:31
-
13:23
-
12:01
-
11:01
-
10:15
-
09:07
-
08:58
-
00:52
- 25 июля 2019
-
23:53
-
21:45
-
20:26
-
19:57
-
17:30
-
16:53
-
15:09
-
14:18
-
14:08
-
13:29
-
12:53
-
11:32
-
11:22
-
10:44
-
10:03
-
09:09
- 24 июля 2019
-
23:25
-
22:37
-
19:57
-
18:54
-
16:50
-
16:38
-
15:26
-
14:42
-
13:21
-
12:08