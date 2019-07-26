Посольство США в России просит теннисистку Кузнецову забрать американскую визу

Посольство США в России просит теннисистку Светлану Кузнецову забрать визу, которая, как оказалось, готова.

«Мы видели сообщения в прессе о ситуации с теннисисткой Светланой Кузнецовой и её визовыми проблемами. Мы связались с ней напрямую, чтобы убедиться, что она может направиться (в США) для участия в соревнованиях, но не получили ответа. Светлана, если вы читаете это сообщение, позвоните нам, ваша виза вас ждёт», — написала на своей странице в «Твиттере» официальный представитель посольства США в Москве Андреа Калан.

Кузнецова столкнулась с проблемой получения американской визы ещё в феврале, о чём не раз писала на своей странице в «Инстаграме». Из-за несвоевременного решения вопроса россиянка не выступит на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

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