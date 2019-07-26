Кузнецова — о готовности визы США: в Вашингтон я уже не успела

Российская теннисистка Светлана Кузнецова пояснила, что готовность американской визы, о чём посольство США сообщило в «Твиттере», уже не изменит того факта, что она не выступит на турнире в Вашингтоне, где должна была защищать титул.
«Если виза будет готова сегодня или завтра, это ничего не меняет, потому что я уже снялась с турнира в Вашингтоне. Самолётов нет, в последний момент туда точно не полечу уже. Значит, уже попозже.
Пока не увижу эту визу, я не поверю. У меня уже паспорт забирали, возвращали. Сегодня пятница, на Вашингтон я уже не успела", — приводит слова Кузнецовой РИА «Новости».
Хардовый турнир категории International в Вашингтоне стартует 27 июля. Последние два года соревнования выигрывали россиянки: в 2017 году — Екатерина Макарова, в 2018-м – Кузнецова. В финале Светлана нанесла поражение хорватке Донне Векич со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. На данный момент это последний из 18 титулов Кузнецовой в одиночном разряде.
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