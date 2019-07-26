Стал известен соперник Рублёва в полуфинале турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале он нанёс поражение третьему сеяному, итальянцу Фабио Фоньини, со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Карреньо-Буста дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 23. Фоньини подал 3 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии Карреньо-Буста и Фоньини в официальных матчах стал 7-0 в пользу испанца.

За выход в финал грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге Карреньо-Буста поспорит с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили (4), который во втором полуфинале сыграет с Александром Зверевым из Германии (2).