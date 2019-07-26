Хачанова чаще других теннисистов тестировали на допинг в 2018 году
Восьмая ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, чаще других теннисистов был проверен на допинг в 2018 году, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
В статистическом документе с данными о допинг-тестировании указано, что Хачанова проверяли 32 раза: 13 — по ходу турниров и ещё 19 — во внесоревновательный период. Австриец Доминик Тим и немка Юлия Гёргес прошли по 30 тестирований. 29 раз проверяди Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины, по 28 раз — румынку Ирину Бегу, бельгийку Элисе Мертенс и японца Кея Нисикори.
Среди наиболее проверяемых теннисистов также россияне: Даниил Медведев — 26 раз, Дарья Касаткина — 25, Мария Шарапова — 19. Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, сдавал допинг-тесты 21 раз.
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