Вторая в карьере победа Рублёва над игроком топ-10 — в видеообзоре

Представляем видеообзор четвертьфинальных матчей грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге.
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал, за 1 час 47 минут обыграв представителя Австрии Доминика Тима, посеянного под первым номером, со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
Рублёв второй раз в карьере победил игрока топ-10. Ранее он обыгрывал девятую ракетку болгарина Григора Димитрова.
За выход в финал Рублёв поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, который в четвертьфинале он нанёс поражение третьему сеяному, итальянцу Фабио Фоньини, со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:4).
Действующим победителем турнира в Гамбурге является грузин Николоз Басилашвили (4), который во втором полуфинале сыграет с Александром Зверевым из Германии (2). Зверев в четвертьфинале обыграл серба Филипа Краиновича – 2:6, 7:5, 6:2, а Басилашвили нанёс поражение французу Жереми Шарди – 6:2, 6:3.
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