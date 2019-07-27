Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Во время матча Зверева с Краиновичем болельщику стало плохо

Во время матча Зверева с Краиновичем болельщику стало плохо
Теннис / ATP 0

На теннисном матче в ходе четвертьфинала турнира в Гамбурге между пятой ракеткой мира Александром Зверевым и Филипом Краиновичем на трибунах стала плохо болельщику. Это произошло при счёте 6:2, 5:3 в пользу Краиновича.

Судья на вышке Орели Турте, ранее работавшая медсестрой, моментально оценила ситуацию и лично координировала оказание помощи пострадавшему человеку.

Если видео не отображается, его можно посмотреть на YouTube-канале Don Rob TV.

Ранее сообщалось, что Зверев расстался с тренером Иваном Лендлом, под руководством которого завоевал самый главный на данный момент титул в карьере — Итоговый турнир АТР в 2018 году. Также Зверев является победителем 13 турниров ATP (из них 11— в одиночном разряде).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент