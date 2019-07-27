Во время матча Зверева с Краиновичем болельщику стало плохо

На теннисном матче в ходе четвертьфинала турнира в Гамбурге между пятой ракеткой мира Александром Зверевым и Филипом Краиновичем на трибунах стала плохо болельщику. Это произошло при счёте 6:2, 5:3 в пользу Краиновича.



Судья на вышке Орели Турте, ранее работавшая медсестрой, моментально оценила ситуацию и лично координировала оказание помощи пострадавшему человеку.

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Ранее сообщалось, что Зверев расстался с тренером Иваном Лендлом, под руководством которого завоевал самый главный на данный момент титул в карьере — Итоговый турнир АТР в 2018 году. Также Зверев является победителем 13 турниров ATP (из них 11— в одиночном разряде).