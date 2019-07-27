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Рублёв – о победе над Тимом: на грунте он лучший после Надаля

Рублёв – о победе над Тимом: на грунте он лучший после Надаля
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от сенсационной победы в четвертьфинальном матче турнира в Гамбурге (Германия) над первым сеяным соревнований и четвёртой ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

По моему мнению, он лучший игрок на грунте после Рафы Надаля. Поэтому выиграть такой матч – это, разумеется, нечто особенное. Очень надеюсь, что победа придаст мне уверенности и я буду продолжать работать и совершенствоваться. Я просто говорил себе, что матч выиграет тот, кто попытается быть более агрессивным», — приводит слова россиянина ATP Tour.

В полуфинале грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге соперником Андрея Рублёва будет испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста. Встреча состоится сегодня, 27 июля. Начало – в 16:00.

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