Зверев возобновил отношения с российской теннисисткой Шарыповой

Пятая ракетка планеты немец Александр Зверев и 22-летняя москвичка Ольга Шарыпова возобновили отношения после расставания, которое произошло весной нынешнего года. Об этом пишет Tennis World USA.



По информации издания, российская теннисистка, а ныне модель поддерживает Зверева на турнире в Гамбурге (Германия). Немец, однако, не спешит подтверждать возобновление отношений. На пресс-конференции после матча с сербом Филипом Краиновичем (2:6, 7:5, 6:2) один из журналистов попытался аккуратно узнать о личной жизни теннисиста, спросив, присутствует ли в его жизни женщина в данный момент. «Ну, есть мама, мама моего брата», — ушёл от ответа немец.



Об отношениях Зверева и Шарыповой стало известно в декабре 2018 года. В апреле нынешнего немец объявил о расставании с уроженкой Москвы, удалив все совместные фотографии в социальных сетях.