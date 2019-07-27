Экс первая ракетка мира: Джокович похож на резинового человека
Победитель Открытого чемпионата США и Уимблдона американец Стэн Смит поделился мнением о третьей ракетке планеты швейцарце Роджере Федерере и первом номере мирового рейтинга сербе Новаке Джоковиче.
«Одно из ключевых качеств Роджера — баланс. Федерер остаётся в равновесии, когда бьёт по мячу. Это предотвращает травму, а также позволяет намного лучше восстанавливаться после исполнения сильного удара. У него такой хороший баланс, что ему не нужно делать лишние шаги. Это одна из причин, почему он так эффективен.
Джокович похож на резинового человека. У него невероятная гибкость. Думаю, отчасти это генетика, отчасти — работа Новака. Он тренирует гибкость. Она очень важна», — приводит слова экс первой ракетки мира Tennis World USA.
- 27 июля 2019
-
13:34
-
12:25
-
10:34
-
09:06
-
01:02
-
00:47
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:15
-
22:04
-
20:45
-
18:38
-
17:51
-
17:38
-
16:15
-
14:31
-
13:23
-
12:01
-
11:01
-
10:15
-
09:07
-
08:58
-
00:52
- 25 июля 2019
-
23:53
-
21:45
-
20:26
-
19:57
-
17:30
-
16:53
-
15:09
-
14:18
-
14:08
-
13:29
-
12:53
-
11:32
-
11:22
Партнерский контент