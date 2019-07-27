Экс первая ракетка мира: Джокович похож на резинового человека

Победитель Открытого чемпионата США и Уимблдона американец Стэн Смит поделился мнением о третьей ракетке планеты швейцарце Роджере Федерере и первом номере мирового рейтинга сербе Новаке Джоковиче.



«Одно из ключевых качеств Роджера — баланс. Федерер остаётся в равновесии, когда бьёт по мячу. Это предотвращает травму, а также позволяет намного лучше восстанавливаться после исполнения сильного удара. У него такой хороший баланс, что ему не нужно делать лишние шаги. Это одна из причин, почему он так эффективен.



Джокович похож на резинового человека. У него невероятная гибкость. Думаю, отчасти это генетика, отчасти — работа Новака. Он тренирует гибкость. Она очень важна», — приводит слова экс первой ракетки мира Tennis World USA.