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Экс первая ракетка мира: Джокович похож на резинового человека

Экс первая ракетка мира: Джокович похож на резинового человека
Теннис / ATP 0

Победитель Открытого чемпионата США и Уимблдона американец Стэн Смит поделился мнением о третьей ракетке планеты швейцарце Роджере Федерере и первом номере мирового рейтинга сербе Новаке Джоковиче.

«Одно из ключевых качеств Роджера — баланс. Федерер остаётся в равновесии, когда бьёт по мячу. Это предотвращает травму, а также позволяет намного лучше восстанавливаться после исполнения сильного удара. У него такой хороший баланс, что ему не нужно делать лишние шаги. Это одна из причин, почему он так эффективен.

Джокович похож на резинового человека. У него невероятная гибкость. Думаю, отчасти это генетика, отчасти — работа Новака. Он тренирует гибкость. Она очень важна», — приводит слова экс первой ракетки мира Tennis World USA.

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