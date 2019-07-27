Басилашвили одолел А. Зверева и будет защищать титул на турнире в Гамбурге

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в финал грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге. В полуфинальном матче четвёртый сеяный Басилашвили нанёс поражение второй ракетке соревнований Александру Звереву из Германии со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 7 минут. Басилашвили 4 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Зверев подал 14 эйсов, 9 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Басилашвили сравнял счёт в личном противостоянии со Зверевым в официальных матчах – 1-1.

Басилашвили, являющийся действующим победителем турнира в Гамбурге, будет защищать титул в матче с сильнейшим в полуфинале Андрей Рублёв (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания).