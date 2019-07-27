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Рублёв вышел в финал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту

Рублёв вышел в финал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге. В полуфинальном матче Рублёв нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Карреньо-Буста подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии Рублёва и Карреньо-Бусты в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянина. Их первая встреча состоялась 4 года назад на «Мастерсе» в Майами.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста в Гамбурге.

За титул грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге 21-летний Рублёв сразится с действующим обладателем трофея – грузином Николозом Басилашвили.

Став финалистом турнира в Гамбурге, 78-я ракетка мира Рублёв в обновлённом рейтинге АТР, который будет опубликован 29 июля, вернётся в топ-50.

27 июля 2019 года, суббота. 18:10 МСК
Гамбург. 1/2 финала
Матч окончен
Андрей Рублёв
78
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 1
Пабло Карреньо-Буста
59
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
1 2 3
           
4 7 6
6 5 1
           
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