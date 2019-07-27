Рублёв вышел в финал турнира в Гамбурге, обыграв Карреньо-Бусту

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге. В полуфинальном матче Рублёв нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Карреньо-Буста подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Счёт в личном противостоянии Рублёва и Карреньо-Бусты в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянина. Их первая встреча состоялась 4 года назад на «Мастерсе» в Майами.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Пабло Карреньо-Буста в Гамбурге.
За титул грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге 21-летний Рублёв сразится с действующим обладателем трофея – грузином Николозом Басилашвили.
Став финалистом турнира в Гамбурге, 78-я ракетка мира Рублёв в обновлённом рейтинге АТР, который будет опубликован 29 июля, вернётся в топ-50.
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