144-я ракетка мира из России не сумела выйти в финал турнира в Палермо

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в финал грунтового турнира категории International в Палермо (Италия). В полуфинальном матче «лаки лузер» Самсонова потерпела поражение от восьмой сеяной швейцарки Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Самсонова ни разу не сумела подать навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Тайхман подала 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии Самоновой и Тайхман в официальных матчах стал 2-0 в пользу швейцарской теннисистки.

За титул Тайхман сыграет с победительницей полуфинала между первой сеяной голландкой Кики Бертенс и испанкой Паулой Бадоса-Хиберт.