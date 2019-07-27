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144-я ракетка мира из России не сумела выйти в финал турнира в Палермо

144-я ракетка мира из России не сумела выйти в финал турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти в финал грунтового турнира категории International в Палермо (Италия). В полуфинальном матче «лаки лузер» Самсонова потерпела поражение от восьмой сеяной швейцарки Хиль Белен Тайхман со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Самсонова ни разу не сумела подать навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Тайхман подала 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии Самоновой и Тайхман в официальных матчах стал 2-0 в пользу швейцарской теннисистки.

За титул Тайхман сыграет с победительницей полуфинала между первой сеяной голландкой Кики Бертенс и испанкой Паулой Бадоса-Хиберт.

27 июля 2019 года, суббота. 19:40 МСК
Палермо. 1/2 финала
Матч окончен
Людмила Самсонова
144
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
0 : 2
Хиль Белен Тайхман
82
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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