Первая за полтора года победа Рублёва в полуфинале турнира АТР — в видеообзоре

Представляем видеообзор полуфиналов грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге.
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал, взяв верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Карреньо-Буста подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Счёт в личном противостоянии Рублёва и Карреньо-Бусты в официальных матчах стал 2-0 в пользу россиянина. Их первая встреча состоялась 4 года назад на «Мастерсе» в Майами.
За титул 21-летний Рублёв сразится с действующим обладателем трофея – грузином Николозом Басилашвили (4), который в полуфинале обыграл Александра Зверева (2) из Германии со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).
Для Рублёва это будет первый финал турнира ATP за полтора года — в первую неделю сезона-2018 Рублёв играл в финале турнира в Дохе и уступил французу Гаэлю Монфису — 2:6, 3:6.
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