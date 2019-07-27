Рублёв: это мой первый финал турнира АТР 500 — постараюсь изо всех сил

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал первый за полтора года выход в финал турнира АТР. В полуфинале соревнований категории АТР 500 в Гамбурге Рублёв взял верх над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 4:6, 7:5, 6:1. В ходе второго сета россиянин уступал 2:4 и был близок к поражению в матче.

«В какой-то момент я не то чтобы сдался, но вроде как смирился с тем, что он сегодня намного лучше меня. Но мне удалось сделать брейк, он напрягся, а я начал играть ещё лучше. В третьем сете я чувствовал себя намного увереннее. А потом всё произошло так быстро», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

Для Рублёва это будет первый финал турнира ATP за полтора года — в первую неделю сезона-2018 Рублёв играл в финале турнира в Дохе и уступил французу Гаэлю Монфису — 2:6, 3:6. Любопытно, но там же, в Дохе, только в 2019 году, Рублёв единственный раз встречался с будущим соперником по финалу – защищающим титул грузином Николозом Басилашвили. Тогда россиянин проиграл – 3:6, 4:6.

«Все устали, у всех были тяжёлые матчи. Теперь это другие ощущения и эмоции, так что посмотрим, как сложится завтра. Это мой первый финал турнира ATP 500. Конечно, я хотел бы выиграть и постараюсь изо всех сил, но эта неделя уже была удивительной для меня», — сказал Рублёв.