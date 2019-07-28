Тарпищев: Рублёву надо обрести ту наглость, которая была ему присуща

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал первый за полтора года выход россиянина Андрея Рублёва в финал турнира АТР. В полуфинале турнира в Гамбурге Рублёв сумел одержать волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой со счётом 4:6, 7:5, 6:1, уступая во втором сете — 2:4. В финале Рублёв встретится с действующим победителем соревнований — грузином Николозом Басилашвили.

«Этот успех важен с той точки зрения, что Андрею надо обрести ту наглость, которая была ему присуща до травмы. Наглость – это уверенность, которая позволяет ему верить в то, что он может всё сделать на корте. Единственное, что мне не совсем понравилось – это однообразная игра без вариаций, не тактический теннис, я бы так сказал. Много было срывов, в такой теннис невозможно играть стабильно.

Надо ещё приобрести ту вариативность в игре, которая позволяла бы быстро проскакивать спады. Сейчас он делает это за счёт силы и скорости, но надо добирать в разнообразии. Если удастся обыграть Басилашвили, эта победа на турнире будет очень дорогого стоить, потому что это действительно показателем уверенности будет. Андрей обретёт себя", — приводит слова Тарпищева РИА Новости.