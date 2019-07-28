Фритц пробился в финал турнира в Атланте, где сыграет с де Минором
Американец Тейлор Фритц (2) пробился в финал домашнего турнира категории ATP 250 в Атланте, обыграв британца Кэмерона Норри со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Эти соревнования проводятся на харде и являются первыми в US Open Series, которая продлится до конца августа.
Поединок продолжался 1 час 38 минут. Фритц 15 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и успешно использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Норри 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2.
Это была третья встреча Тейлора и Кэмерона, причём все три матча они провели в нынешнем сезоне. По личным встречам Фритц повёл со счётом 2-1.
В финале американец сыграет с австралийцем Алексом де Минором (3), который ранее нанёс поражение Райлли Опелке.
28 июля 2019 года, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта. 1/2 финала
Матч окончен
54
Кэмерон Норри
К. Норри
1 : 2
32
Тейлор Фритц
Т. Фритц
|1
|2
|3
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|1
|6
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Иснер и Опелка выполнили 64 эйса в матче турнира в Атланте
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