Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Фритц пробился в финал турнира в Атланте, где сыграет с де Минором

Фритц пробился в финал турнира в Атланте, где сыграет с де Минором
Теннис / ATP 0

Американец Тейлор Фритц (2) пробился в финал домашнего турнира категории ATP 250 в Атланте, обыграв британца Кэмерона Норри со счётом 6:1, 3:6, 6:3. Эти соревнования проводятся на харде и являются первыми в US Open Series, которая продлится до конца августа.

Поединок продолжался 1 час 38 минут. Фритц 15 раз подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и успешно использовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Норри 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 2.

Это была третья встреча Тейлора и Кэмерона, причём все три матча они провели в нынешнем сезоне. По личным встречам Фритц повёл со счётом 2-1.

В финале американец сыграет с австралийцем Алексом де Минором (3), который ранее нанёс поражение Райлли Опелке.

28 июля 2019 года, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта. 1/2 финала
Матч окончен
Кэмерон Норри
54
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 : 2
Тейлор Фритц
32
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
1 6 3
6 3 6
           
Иснер и Опелка выполнили 64 эйса в матче турнира в Атланте
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент