Де Минор — самый молодой финалист в истории турнира в Атланте

Австралийский теннисист Алекс де Минор в полуфинале турнира в Атланте (США) в трёх сетах нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3.

20-летний уроженец Сиднея вышел в четвёртый финал ATP в карьере и стал самым молодым финалистом в истории соревнований в Атланте.

«Горжусь тем, как играю после тяжёлой травмы. Я вернулся на тот уровень, на котором хочу находиться.

Мне кажется, я показывал отличную игру, но не добивался побед. Однако знал, что рано или поздно результат придёт", — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

За титул де Минор поборется с представителем США Тэйлором Фритцом. Матч состоится сегодня, 28 июля. В личных встречах австралиец ведёт со счётом 2-0.