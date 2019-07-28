Де Минор — самый молодой финалист в истории турнира в Атланте
Австралийский теннисист Алекс де Минор в полуфинале турнира в Атланте (США) в трёх сетах нанёс поражение американцу Райлли Опелке со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3.
20-летний уроженец Сиднея вышел в четвёртый финал ATP в карьере и стал самым молодым финалистом в истории соревнований в Атланте.
«Горжусь тем, как играю после тяжёлой травмы. Я вернулся на тот уровень, на котором хочу находиться.
Мне кажется, я показывал отличную игру, но не добивался побед. Однако знал, что рано или поздно результат придёт", — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.
За титул де Минор поборется с представителем США Тэйлором Фритцом. Матч состоится сегодня, 28 июля. В личных встречах австралиец ведёт со счётом 2-0.
Фритц пробился в финал турнира в Атланте, где сыграет с де Минором
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