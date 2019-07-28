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Текстовая онлайн-трансляция финала Рублёв — Басилашвили в Гамбурге

Текстовая онлайн-трансляция финала Рублёв — Басилашвили в Гамбурге
Теннис / ATP 0

Сегодня, 28 июля, пройдёт финал турнира в Гамбурге (Германия), в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и представитель Грузии Николоз Басилашвили, посеянный под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 13:00 мск.

По личным встречам впереди Басилашвили — 1-0. Единственный раз теннисисты сыграли в этом году во втором круге турнира в Дохе.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.

Напомним, в полуфиналах уроженец Москвы нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Басилашвили взял верх над Александром Зверевым из Германии.

Николоз является действующим победителем турнира в Гамбурге.

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