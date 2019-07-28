Иснер сотрудничает с производителем спортивного напитка на основе конопли

Американский теннисист Джон Иснер сообщил в «Твиттере», что начал сотрудничать с компанией Defy — производителем спортивных напитков на основе каннабидиола (КБД).

Каннабидиол обнаружен в конопле, но не обладает психоактивными свойствами. По данным производителей, напиток позволяет быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, а также сохранять концентрацию во время матчей.

Каннабидиол не входит в список веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Ранее Иснер не сумел защитить титул на турнире в Атланте (США), со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7) проиграв в матче второго круга соотечественнику — Райлли Опелке.

Джон занимает 14-е место в рейтинге ATP.