Иснер сотрудничает с производителем спортивного напитка на основе конопли
Американский теннисист Джон Иснер сообщил в «Твиттере», что начал сотрудничать с компанией Defy — производителем спортивных напитков на основе каннабидиола (КБД).
Каннабидиол обнаружен в конопле, но не обладает психоактивными свойствами. По данным производителей, напиток позволяет быстрее восстанавливаться после физических нагрузок, а также сохранять концентрацию во время матчей.
Каннабидиол не входит в список веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Ранее Иснер не сумел защитить титул на турнире в Атланте (США), со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7) проиграв в матче второго круга соотечественнику — Райлли Опелке.
Джон занимает 14-е место в рейтинге ATP.
Иснер и Опелка выполнили 64 эйса в матче турнира в Атланте
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