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Рублёв проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

Рублёв проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
Теннис / ATP 0

В финале турнира категории ATP 500 в Гамбурге (Германия) россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл грузину Николозу Басилашвили, посеянному под четвёртым номером, со счётом 5:7, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

В активе Рублёва 5 эйсов, 4 раза ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник трижды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.

Напомним, в полуфиналах уроженец Москвы нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Басилашвили взял верх над Александром Зверевым из Германии.

В 2018 году Николоз также выиграл турнир в Гамбурге.

28 июля 2019 года, воскресенье. 13:00 МСК
Гамбург. Финал
Матч окончен
Андрей Рублёв
78
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 : 2
Николоз Басилашвили
16
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
1 2 3
           
5 6 3
7 4 6
           
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