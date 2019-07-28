Рублёв проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

В финале турнира категории ATP 500 в Гамбурге (Германия) россиянин Андрей Рублёв в трёх сетах проиграл грузину Николозу Басилашвили, посеянному под четвёртым номером, со счётом 5:7, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

В активе Рублёва 5 эйсов, 4 раза ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник трижды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 4 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.



Напомним, в полуфиналах уроженец Москвы нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте, а Басилашвили взял верх над Александром Зверевым из Германии.



В 2018 году Николоз также выиграл турнир в Гамбурге.