Рублёв — о финале турнира в Гамбурге: это моя лучшая неделя

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира в Гамбурге от грузина Николоза Басилашвили, защитившего титул – 5:7, 6:4, 3:6.

«Для меня это была хорошая неделя. На данный момент моя лучшая неделя. Конечно, всегда обидно проигрывать в финале, но Николоз играл очень хорошо и заслужил победу.

Выиграть два года подряд здесь — это потрясающе. Это очень тяжело сделать. Это психологически очень трудно, а ему это удалось. Невероятно», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

Для самого Рублёва этот финал турнира АТР был первым за полтора года. Предыдущий раз Андрей играл за титул в Дохе в январе 2018 года.

В ходе турнира в Гамбурге Рублёв нанёс поражение игроку топ-5 австрийцу Доминику Тиму.