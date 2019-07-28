Рублёв — о финале турнира в Гамбурге: это моя лучшая неделя
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира в Гамбурге от грузина Николоза Басилашвили, защитившего титул – 5:7, 6:4, 3:6.
«Для меня это была хорошая неделя. На данный момент моя лучшая неделя. Конечно, всегда обидно проигрывать в финале, но Николоз играл очень хорошо и заслужил победу.
Выиграть два года подряд здесь — это потрясающе. Это очень тяжело сделать. Это психологически очень трудно, а ему это удалось. Невероятно», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.
Для самого Рублёва этот финал турнира АТР был первым за полтора года. Предыдущий раз Андрей играл за титул в Дохе в январе 2018 года.
В ходе турнира в Гамбурге Рублёв нанёс поражение игроку топ-5 австрийцу Доминику Тиму.
Рублёв проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге
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