Рамос-Виньолас завоевал первый титул за 3 года, выиграв турнир в Гштааде

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Гштааде (Швейцария). В финальном матче Рамос-Виньолас нанёс поражение немцу Седрик-Марселю Штебе со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Рамос-Виньолас ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Штебе не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

455-я ракетка мира 28-летний Штебе и 85-й номер рейтинга АТР 31-летний Рамос-Виньолас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Для Рамос-Виньоласа титул стал вторым в карьере и первым с 2016 года, когда он первенствовал на турнире в Бостаде.