Рамос-Виньолас завоевал первый титул за 3 года, выиграв турнир в Гштааде
Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Гштааде (Швейцария). В финальном матче Рамос-Виньолас нанёс поражение немцу Седрик-Марселю Штебе со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Рамос-Виньолас ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Штебе не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.
455-я ракетка мира 28-летний Штебе и 85-й номер рейтинга АТР 31-летний Рамос-Виньолас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
Для Рамос-Виньоласа титул стал вторым в карьере и первым с 2016 года, когда он первенствовал на турнире в Бостаде.
- 28 июля 2019
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
-
06:21
-
00:35
-
00:18
- 27 июля 2019
-
23:28
-
22:49
-
21:55
-
21:13
-
20:54
-
20:05
-
19:13
-
18:00
-
13:34
-
12:25
-
10:34
-
09:06
-
01:02
-
00:47
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:15
-
22:04
-
20:45
-
18:38
-
17:51
-
17:38
-
16:15
-
14:31
-
13:23
-
12:01
-
11:01
Партнерский контент