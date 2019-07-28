Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рамос-Виньолас завоевал первый титул за 3 года, выиграв турнир в Гштааде

Рамос-Виньолас завоевал первый титул за 3 года, выиграв турнир в Гштааде
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Гштааде (Швейцария). В финальном матче Рамос-Виньолас нанёс поражение немцу Седрик-Марселю Штебе со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Рамос-Виньолас ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Штебе не подал ни одного эйса, 1 раз ошибся на подаче и реализовал один брейк.

455-я ракетка мира 28-летний Штебе и 85-й номер рейтинга АТР 31-летний Рамос-Виньолас впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

Для Рамос-Виньоласа титул стал вторым в карьере и первым с 2016 года, когда он первенствовал на турнире в Бостаде.

28 июля 2019 года, воскресенье. 16:45 МСК
Гштаад. Финал
Матч окончен
Седрик-Марсель Штебе
Германия
Седрик-Марсель Штебе
С. Штебе
0 : 2
Альберт Рамос-Виньолас
85
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент