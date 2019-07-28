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Тайхман завоевала титул на турнире в Палермо, одолев в финале пятую ракетку мира

Тайхман завоевала титул на турнире в Палермо, одолев в финале пятую ракетку мира
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман стала победительницей грунтового турнира категории International в Палермо (Италия). В финальном матче восьмая сеяная Тайхман нанесла поражение первой ракетке турнира голландке Кики Бертенс со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Тайхман 1 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Бертенс не подала ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейка.

82-й номер рейтинга WTA Тайхман сравняла счёт в личном противостоянии в официальных матчах с пятой ракеткой мира Бертенс – 1-1. Впервые соперницы встречались четыре года назад на турнире в Люксембурге.

22-летняя Тайхман выиграла второй титул в карьере. Ранее, в мае 2019 года, она первенствовала на турнире в Праге.

28 июля 2019 года, воскресенье. 20:35 МСК
Палермо. Финал
Матч окончен
Кики Бертенс
5
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
0 : 2
Хиль Белен Тайхман
82
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
1 2 3
           
6 3 2  
7 7 6  
           
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