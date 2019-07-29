Де Минор стал самым молодым чемпионом в истории турнира в Атланте

Австралийский теннисист Алекс де Минор в финале турнира в Атланте (США) обыграл хозяина кортов Тейлора Фритца со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

20-летний уроженец Сиднея, посеянный под третьим номером, 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Тейлора, получившего второй номер посева, 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

Де Минор стал самым молодым чемпионом в истории этих соревнований. Для австралийца это второй титул на турнирах ATP. В начале года он завоевал трофей в Сиднее (Австралия).

Победителями турнира в Атланте в парном разряде стали британец Доминик Инглот и американец Остин Крайчек. В финале они обыграли американцев Боба и Майка Брайанов со счётом 6:4, 6:7 (5:7), [11:9].