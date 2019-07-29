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Медведев опустился на 10-ю строчку в рейтинге ATP, Рублёв поднялся на 49-ю

Медведев опустился на 10-ю строчку в рейтинге ATP, Рублёв поднялся на 49-ю
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 29 июля российский теннисист Даниил Медведев опустился на 10-ю строчку. Его соотечественник Андрей Рублёв, проигравший в финале турнира в Гамбурге грузину Николозу Басилашвили, поднялся на 49-ю позицию.

Лидером рейтинга является представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 29 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4415.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890.
9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2625.
10 (9). Даниил Медведев (Россия) — 2625.

49 (78). Андрей Рублёв (Россия) — 996.

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У Рублёва хорошая материальная база, однако полностью раскрыться ему пока мешают травмы. Но он дошёл до финала Гамбурга и вернётся в топ-50.
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