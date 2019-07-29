А. Зверев поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке ATP, Медведев — 8-й
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 29 июля немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на девятую строчку.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на восьмой позиции. Его соотечественник Андрей Рублёв занял 52-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP. 29 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6725.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3405.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.
6 (6). Кей Нисикори (Япония) — 2070.
7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1855.
9 (10). Александр Зверев (Германия) — 1750.
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1730.
...
27 (25). Карен Хачанов (Россия) — 965...
52 (92). Андрей Рублёв (Россия) — 706.
Медведев опустился на 10-ю строчку в рейтинге ATP, Рублёв поднялся на 49-ю
«У отца много ресторанов в Москве, и я никогда не ем дома»
У Рублёва хорошая материальная база, однако полностью раскрыться ему пока мешают травмы. Но он дошёл до финала Гамбурга и вернётся в топ-50.
- 29 июля 2019
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
09:04
-
00:04
- 28 июля 2019
-
22:59
-
22:15
-
20:38
-
19:37
-
19:26
-
15:20
-
12:32
-
10:27
-
09:49
-
06:21
-
00:35
-
00:18
- 27 июля 2019
-
23:28
-
22:49
-
21:55
-
21:13
-
20:54
-
20:05
-
19:13
-
18:00
-
13:34
-
12:25
-
10:34
-
09:06
-
01:02
-
00:47
- 26 июля 2019
-
23:59
-
23:15
-
22:04
-
20:45
Партнерский контент