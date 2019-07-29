Басилашвили повторил достижение Роджера Федерера и Андрея Медведева

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, ставший победителем турнира в Гамбурге, повторил достижение швейцарца Роджера Федерера (2004-2005) и украинца Андрея Медведева (1994-1995) — ему удалось защитить титул на этих соревнованиях. В финале уроженец Тбилиси одолел россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

«Когда достигаешь чего-то, люди начинают хотеть большего и ждать большего. Сейчас все мне пишут, все счастливы. Дома меня очень сильно поддерживают. Ощущения великолепные. Кажется, здесь я демонстрирую свой лучший теннис. Просто видеть своё имя рядом с именами Роджера Федерера и Андрея Медведева — это очень много значит для меня.

Я очень доволен тем, как сохранял психологическую стойкость в двух последних матчах. Я не сдавался. Мне очень нравится местный центральный корт, я отлично видел мяч. Я показал свой лучший теннис. Определённо вернусь сюда в следующем году", — цитирует Басилашвили официальный сайт тура.