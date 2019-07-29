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Басилашвили повторил достижение Роджера Федерера и Андрея Медведева

Басилашвили повторил достижение Роджера Федерера и Андрея Медведева
Теннис / ATP 0

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, ставший победителем турнира в Гамбурге, повторил достижение швейцарца Роджера Федерера (2004-2005) и украинца Андрея Медведева (1994-1995) — ему удалось защитить титул на этих соревнованиях. В финале уроженец Тбилиси одолел россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

«Когда достигаешь чего-то, люди начинают хотеть большего и ждать большего. Сейчас все мне пишут, все счастливы. Дома меня очень сильно поддерживают. Ощущения великолепные. Кажется, здесь я демонстрирую свой лучший теннис. Просто видеть своё имя рядом с именами Роджера Федерера и Андрея Медведева — это очень много значит для меня.

Я очень доволен тем, как сохранял психологическую стойкость в двух последних матчах. Я не сдавался. Мне очень нравится местный центральный корт, я отлично видел мяч. Я показал свой лучший теннис. Определённо вернусь сюда в следующем году", — цитирует Басилашвили официальный сайт тура.

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У Рублёва хорошая материальная база, однако полностью раскрыться ему пока мешают травмы. Но он дошёл до финала Гамбурга и вернётся в топ-50.
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