Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 29 июля российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась с 97-й на 75-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 29 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4427.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166.

4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3765.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3401.

6 (6). Наоми Осака (Япония) — 3156.

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758.

8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.

9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390.

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2289.

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38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 921...

43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 869…

54 (53). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728...

65 (63). Анна Блинкова (Россия) — 619...

75 (97). Анастасия Потапова (Россия) — 561...

77 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 530..

79 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524...

94 (92). Виталия Дьяченко (Россия) — 473...

98 (95). Дарья Касаткина (Россия) — 453.