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Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке WTA

Потапова поднялась на 22 строчки в чемпионской гонке WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 29 июля российская теннисистка Анастасия Потапова поднялась с 97-й на 75-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA. 29 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 4427.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166.
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 3765.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3401.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 3156.
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758.
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.
9 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390.
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2289.
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38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 921...
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 869…
54 (53). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728...
65 (63). Анна Блинкова (Россия) — 619...
75 (97). Анастасия Потапова (Россия) — 561...
77 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 530..
79 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 524...
94 (92). Виталия Дьяченко (Россия) — 473...
98 (95). Дарья Касаткина (Россия) — 453.

Потапова опустилась на 74-ю строчку в рейтинге WTA, Шарапова — на 82-ю
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