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16-кратный чемпион ТБШ: Джокович — жертва своего желания быть любимым

16-кратный чемпион ТБШ: Джокович — жертва своего желания быть любимым
Теннис / US Open 2019 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж согласился с соотечественником Ником Кирьосом, который в интервью сказал, что у серба Новака Джоковича «болезненная одержимость быть любимым».

«Джокович — жертва своего желания быть любимым. Он ищет этого. В полуфинале Уимблдона он прикладывал руку к уху, чтобы услышать поддержку трибун. Баутиста-Агут провёл замечательный розыгрыш, и зрители это оценили. Но Джокович захотел, чтобы ему аплодировали громче. Это странное поведение.

Смотрите, Новак — невероятный теннисист, ему не стоит идти таким путём: «Почему бы вам не похлопать мне громче?». Зрители словно отвечают: «Парень, это был отличный удар, нам он понравился, давай двигаться дальше», — приводит слова Вудбриджа Ubitennis со ссылкой на телепрограмму Sports Sunday.

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