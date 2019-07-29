Вудбридж — о выходке Кирьоса: не понимаю, зачем он это делает

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж прокомментировал очередную выходку соотечественника Ника Кирьоса. Один из болельщиков попросил уроженца Канберры поставить автограф на футболке. Однако Кирьос увидел, что на футболке написано «Новак», и маркером поставил большой крест на имени.

«Кто-нибудь это понял? Он же знает, что это вызовет шумиху. Я не понимаю, зачем он это делает. Ему пора начать выигрывать теннисные матчи», — приводит слова Вудбриджа Wwos.nine.com.au.

В мае Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о первой ракетке мира: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым.

24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 48-ю строчку.

Кирьос зачеркнул слово «Новак» на футболке болельщика