Вудбридж — о выходке Кирьоса: не понимаю, зачем он это делает

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж прокомментировал очередную выходку соотечественника Ника Кирьоса. Один из болельщиков попросил уроженца Канберры поставить автограф на футболке. Однако Кирьос увидел, что на футболке написано «Новак», и маркером поставил большой крест на имени.
«Кто-нибудь это понял? Он же знает, что это вызовет шумиху. Я не понимаю, зачем он это делает. Ему пора начать выигрывать теннисные матчи», — приводит слова Вудбриджа Wwos.nine.com.au.
В мае Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о первой ракетке мира: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым.
24-летний Кирьос за карьеру выиграл 5 турниров ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он занимает 48-ю строчку.
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