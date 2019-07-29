Бывшая первая ракетка раскритиковал новое поколение игроков

Бывший первый номер мирового рейтинга, победитель Открытого чемпионата Франции 1995 года австриец Томас Мустер оценил перспективы соотечественника Доминика Тима и отметил успехи «Большой тройки», в которую входят серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

«Доминик определённо может выиграть турнир „Большого шлема“. Больше всего шансов у него на „Ролан Гаррос“. Думаю, у Доминика ещё есть 3-4 года, чтобы выиграть этот турнир. Такой великий игрок, как Надаль, не будет выступать вечно.

То, чего достигла «Большая тройка», просто невероятно. Но в то же время это провал нового поколения игроков. У Джоковича полтора года был спад, но он всё равно вернулся на вершину. Федерер играет лишь на нескольких турнирах в году и всё равно остаётся в топ-группе. Такого раньше быть не могло", — приводит слова Мустера Tennis World USA.