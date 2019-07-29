Шарапова осталась в восторге от визита во Флоренцию

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения итальянского города Флоренция.

«Прыгай высоко, ешь много. Я поняла тебя, Флоренция», — написала 32-летняя спортсменка в «Твиттере».

Ранее пятикратная чемпионка ТБШ провела две недели в Тоскане, где тренировалась под руководством итальянского специалиста Риккардо Пьятти.

Рейтинг Шараповой, упавший в 2019 году из-за травм, не позволяет россиянке заявляться на ряд турниров US Open – серии, однако россиянка надеется на «уайлд-кард». В заявочном списке участников US Open имя Шараповой присутствует.