Шарапова осталась в восторге от визита во Флоренцию
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения итальянского города Флоренция.
«Прыгай высоко, ешь много. Я поняла тебя, Флоренция», — написала 32-летняя спортсменка в «Твиттере».
Ранее пятикратная чемпионка ТБШ провела две недели в Тоскане, где тренировалась под руководством итальянского специалиста Риккардо Пьятти.
Рейтинг Шараповой, упавший в 2019 году из-за травм, не позволяет россиянке заявляться на ряд турниров US Open – серии, однако россиянка надеется на «уайлд-кард». В заявочном списке участников US Open имя Шараповой присутствует.
Шарапова две недели тренировалась в Италии у наставника Чорича
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