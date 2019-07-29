Тим: тигры – самые прекрасные существа на Земле

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, что сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра.
«Всемирный день тигра. Самые прекрасные существа на планете Земля», – написал Тим в «Твиттере».
Ранее 25-летний спортсмен выступал на турнире в Гамбурге (Германия), где дошёл до полуфинала. Австриец на двух тай-брейках проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) и не смог выйти в финал. В итоге победителем соревнований второй год подряд стал грузин Николоз Басилашвили.
Напомним, на Открытом чемпионате Франции по теннису Тим, как и в 2018 году, выступил в финале, где уступил второй ракетке мира представителю Испании Рафаэлю Надалю.
С середины 2017 года Тим встречается с французской теннисисткой Кристиной Младенович.
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