Тим: тигры – самые прекрасные существа на Земле

Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал, что сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра.

«Всемирный день тигра. Самые прекрасные существа на планете Земля», – написал Тим в «Твиттере».

Ранее 25-летний спортсмен выступал на турнире в Гамбурге (Германия), где дошёл до полуфинала. Австриец на двух тай-брейках проиграл россиянину Андрею Рублёву со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) и не смог выйти в финал. В итоге победителем соревнований второй год подряд стал грузин Николоз Басилашвили.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции по теннису Тим, как и в 2018 году, выступил в финале, где уступил второй ракетке мира представителю Испании Рафаэлю Надалю.

С середины 2017 года Тим встречается с французской теннисисткой Кристиной Младенович.