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Димитров рассказал, какой теннисист является самым ворчливым в ATP туре

Димитров рассказал, какой теннисист является самым ворчливым в ATP туре
Теннис / ATP 0

Бывшая третья ракетка мира Григор Димитров в интервью болгарским СМИ рассказал, кого считает наиболее весёлым, а кого самым раздражённым теннисистом.

«Я могу его подставить, но всё-таки скажу. Фоньини — самый главный ворчун. Общение с ним становится кошмаром. Я интересовался у него, почему он так ведёт себя. Но он лишь извинился. У всех бывают перепады настроения.

Энди Маррей любит шутить над всеми. Обычно весело с американцем Фрэнсисом Тиафо. Лучший теннисист в истории? Если анализировать цифры, то Федерер. Но есть пара действующих игроков, которые могут улучшить свои результаты", — заявил Димитров.

Ранее Фоньини попал в скандальную ситуацию во время одного из матчей на Уимблдоне, пожелав, чтобы на корте взорвалась бомба.

Фоньини за желание взорвать бомбу на Уимблдоне оштрафован на $ 3 тыс.
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