Хачанов готовится к турниру в Вашингтоне вместе с Давыденко

Российский теннисист Карен Хачанов на пресс-конференции заявил, что готовился к хардовым турнирам под руководством бывшей третьей ракетки мира в одиночном разряде Николая Давыденко. Об этом сообщает Tennis.life.

Уроженец Москвы пошутил, что Давыденко было скучно в Москве и он решил приехать в США. Но затем добавил: «Я пригласил Давыденко. Если всё будет хорошо, он станет членом команды».

Турнир в Вашингтоне состоится с 29 июля по 4 августа. Хачанов, посеянный под вторым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его соперником станет победитель матча Брейден Шнур (Канада, Q) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

Ранее Карен попал в список участников Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.